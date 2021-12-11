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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Урал» смог удивить футбольную Россию перед отпуском: интересные цифры

11 Декабря 2021 • 21:15 Комментировать
Ростов
1:4
Урал
окончен

Субботний матч чемпионата России между «Ростовом» и «Уралом» завершился сенсацией. Удивляет не сам факт гостевой победы, а крупный счёт – 4:1. В этом матче команда из Екатеринбурга забила столько же, сколько в предыдущих восьми поединках Премьер-лиги.

«Урал» победил в Премьер-лиге крупно впервые с июля 2019 года. Тогда «шмели» в родных стенах разнесли «Ахмат» со счётом 3:0. Спустя год екатеринбургская команда выигрывала 3:0 у «Оренбурга», но тогда победа была технической из-за ситуации с коронавирусом в стане соперника.

Забить 4 гола в одном матче Премьер-лиги «Урал» смог впервые с марта 2016 года. Тогда екатеринбургская команда обыграла дома «Анжи» со счётом 4:2.

Что касается гостевых матчей элитного дивизиона, то забить 4 гола «Уралу» удавалось лишь раз – в гостях у «Шинника» в 1992 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал
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12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
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