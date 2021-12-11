​На фасаде «Ростов Арены» появилась надпись в память об Игоре Гамуле

Матчу восемнадцатого тура чемпионата России между «Ростовом» и «Уралом» предшествовала минута молчания. Футболисты и зрители почтили память экс-тренера ростовчан Игоря Гамулы, ушедшего из жизни несколько дней назад.

По ходу игры на фасаде «Ростов Арены» была размещена надпись с именем Игоря Гамулы и датами его рождения и смерти. Соответствующий кадр был показан в эфире телеканала «Матч Премьер».

На страницах портала LiveResult проходит текстовая трансляция матча «Ростов» - «Урал». Там уже идут последние минуты, гости доводят дело до неожиданно крупной победы.