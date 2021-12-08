​«Ростов» и «Урал» начнут матч с минуты молчания в память о Гамуле

Утро среды принесло печальную новость – из жизни ушёл известный тренер Игорь Гамула. Премьер-лига России опубликовала заявление, в котором выразила соболезнования родным и близким Гамулы. Матч восемнадцатого тура чемпионата России между «Ростовом» и «Уралом» начнётся с минуты молчания.

В своё время Игорь Гамула работал в «Ростове» на разных должностях. Он тренировал основную и молодёжную команды, а также работал селекционером.

В качестве футболиста в далёком 1981 году Игорь Гамула выигрывал Кубок СССР. Тогда он защищал цвета ростовского клуба СКА.