​Полоз реализовал все 15 пенальти в РПЛ

«Ростов» проваливает заключительный матч 2021 года против «Урала». Уже в первом тайме команда Виталия Кафанова пропустила четыре раза, ответив лишь одним результативным ударом. За ростовчан гол забил форвард Дмитрий Полоз, который реализовал одиннадцатиметровый удар.

Как сообщает Opta, Дмитрий Полоз реализовал все 15 пенальти в Премьер-лиге России. Это лучший стопроцентный результат среди действующих футболистов элитного футбольного дивизиона России.

Следить за последними минутами матча между «Ростовом» и «Уралом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.