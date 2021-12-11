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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Президент «Урала» отреагировал на редкую крупную победу своей команды

11 Декабря 2021 • 23:46 Комментировать (1)
Ростов
1:4
Урал
окончен

«Урал» нечасто, а если быть точнее, то очень редко, балует своих фанатов крупными победами. До субботнего вечера последний такой случай был ещё летом 2019 года, а если говорить о четырёх забитых на выезде голах, то в элитном дивизионе «шмелям» в прошлый раз это удавалось почти 30 лет назад. Все эти интересные цифры мы приводили в специальной новости.

После гостевой победы над «Ростовом» с результатом 4:1 комментарий дал Григорий Иванов, являющийся президентом «Урала».

«Благодарен команде, тренерскому составу за то, что игроки были готовы умирать на поле. Ребята сами всё понимают. Год для нас был тяжелый. Конечно, хотелось уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением. У нас это и получилось», - слова Иванов приводит «Спорт-Экспресс».

На текущую минуту «Урал» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице РПЛ. Впрочем, по итогам воскресенья «шмели» могут опуститься ниже.

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Урал Григорий Иванов
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