​«Урал» установил личный рекорд в РПЛ

«Урал» приятно удивляет армию своих болельщиков, выигрывая в гостях у «Ростова» после первого тайма со счётом 4:1. Как сообщает пресс-служба РПЛ, в эпоху Премьер-лиги «Урал» ранее никогда не забивал четыре гола в первом тайме.

«Ростов» и «Урал» после очного матча отправятся в отпуск, ведь в российском чемпионате наступает зимнее межсезонье. Следить за развитием событий на поле «Ростов Арены» во втором тайме можно в текстовой трансляции.

В турнирной таблице Премьер-лиги в режиме онлайн на текущую минуту «Урал» располагается на одиннадцатой строчке.