«Урал» за тайм разгромил «Ростов»

В последнем субботнем матче 18-го тура РПЛ «Ростов» играл против «Урала». Аутсайдеры удивили с первых минут и до конца первого тайма забили 4 гола, половину от того, что удалось настрелять за первую часть сезона. Рамазан Гаджимурадов оформил дубль, также забивали Арсен Адамов и Эрик Бикфалви. У соперника единственный гол с пенальти забил Дмитрий Полоз - 1:4.

«Урал» покинул четверку худших команд, подвинув туда ростовчан.