«Урал» за тайм разгромил «Ростов»

В последнем субботнем матче 18-го тура РПЛ «Ростов» играл против «Урала». Аутсайдеры удивили с первых минут и до конца первого тайма забили 4 гола, половину от того, что удалось настрелять за первую часть сезона. Рамазан Гаджимурадов оформил дубль, также забивали Арсен Адамов и Эрик Бикфалви. У соперника единственный гол с пенальти забил Дмитрий Полоз - 1:4.
«Урал» покинул четверку худших команд, подвинув туда ростовчан.
Протокол игры
|3' Гаджимурадов Рамазан (0:1)
|6' Адамов Арсен (0:2)
|(1:2) Полоз Дмитрий 19'
|39' Гаджимурадов Рамазан (1:3)
|43' Бикфалви Эрик (1:4)
Песьяков Сергей • Терентьев Денис 70' ( Сухомлинов Данила ( 70') • Баштуш Бартоломеу • Осипенко Максим • 37'Калинин Игорь 60' ( Фольмер Кирилл ( 60' ) • 81'Глебов Данил • Полоз Дмитрий • Мелёхин Виктор 70' ( Лангович Андрей ( 70' ) • 75'Байрамян Хорен • 9'Алмквист Понтус • Комличенко Николай 59' ( Соу Али ( 59')
Запасные: Тугарев Роман • Щетинин Кирилл • Исик Артём • Хаджикадунич Деннис • Мухин Александр • Бабурин Егор • Турищев Максим • Рудаков Максим
Помазун Илья • Адамов Арсен • Кузьмичев Иван • Герасимов Алексей • Кулаков Денис • Гагнидзе Лука 89' ( Маковский Дмитрий ( 89') • Августиняк Рафал • Гогличидзе Лео • Гаджимурадов Рамазан 81' 83' ( Подберёзкин Вячеслав ( 83') • Егорычев Андрей 56' 66' ( Железнов Юрий ( 66') • Бикфалви Эрик 66' ( Евсеев Алексей ( 66')
Запасные: Годзюр Ярослав • Ибрахимай Илльдрен • Колесниченко Кирилл • Мамин Артём • Максименко Артём • Шмыков Артём
11 декабря. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).