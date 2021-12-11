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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» за тайм разгромил «Ростов»

11 Декабря 2021 • 20:57 Комментировать (1)
Ростов
1:4
Урал
окончен

В последнем субботнем матче 18-го тура РПЛ «Ростов» играл против «Урала». Аутсайдеры удивили с первых минут и до конца первого тайма забили 4 гола, половину от того, что удалось настрелять за первую часть сезона. Рамазан  Гаджимурадов оформил дубль, также забивали Арсен Адамов и Эрик Бикфалви. У соперника единственный гол с пенальти забил Дмитрий Полоз - 1:4.

«Урал» покинул четверку худших команд, подвинув туда ростовчан.

Протокол игры  
Ростов 1:4 Урал
    3' Гаджимурадов Рамазан (0:1)
    6' Адамов Арсен (0:2)
(1:2) Полоз Дмитрий 19'    
    39' Гаджимурадов Рамазан (1:3)
    43' Бикфалви Эрик (1:4)
Песьяков Сергей Терентьев Денис   70' (Сухомлинов Данила (   70') Баштуш Бартоломеу Осипенко Максим   37' Калинин Игорь   60' (Фольмер Кирилл (   60'   81') Глебов Данил Полоз Дмитрий Мелёхин Виктор   70' (Лангович Андрей (   70'   75') Байрамян Хорен   9' Алмквист Понтус Комличенко Николай   59' (Соу Али (   59')
Запасные: Тугарев Роман Щетинин Кирилл Исик Артём Хаджикадунич Деннис Мухин Александр Бабурин Егор Турищев Максим Рудаков Максим
Помазун Илья Адамов Арсен Кузьмичев Иван Герасимов Алексей Кулаков Денис Гагнидзе Лука   89' (Маковский Дмитрий (   89') Августиняк Рафал Гогличидзе Лео Гаджимурадов Рамазан   81'   83' (Подберёзкин Вячеслав (   83') Егорычев Андрей   56'   66' (Железнов Юрий (   66') Бикфалви Эрик   66' (Евсеев Алексей (   66')
Запасные: Годзюр Ярослав Ибрахимай Илльдрен Колесниченко Кирилл Мамин Артём Максименко Артём Шмыков Артём
11 декабря. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

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РОСТОВ УРАЛ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
11 Декабря 2021 в 21:49
ай чтд - как я и хов0рил ранее шо плоды тхрудов бездарной карпухи будуц расхлебывац до конца сизона.. и не факц шо ваще расхлебаюц.. походу после рабоцы ентава хения ростовским ужо ниче больше не светиц..)))
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окончен Крылья Советов 2:0 Рубин
окончен ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула
окончен Ростов 1:4 Урал
12.12  14:00 Динамо Москва ... Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
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