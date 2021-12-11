Кафанов: «Игроков упрекнуть в самоотдаче не могу»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уралом» (1:4), а также ответил на вопросы по сборах.

- Как вообще могло получиться так, что один из важнейших матчей в концовке первой части чемпионата получился для «Ростова» вот таким неудачным? С таким количеством ошибок, хотя казалось, что настрой был максимальным.

- Игроков упрекнуть в самоотдаче не могу тем, что не настроились. Мыслями были в отпуске? Тоже нет, они не были в отпуске, по настрою и самой игре было видно, что они сегодня делали что могли. Наши ошибки соперник использовал, а мы его - нет.

- Можно ли узнать планы сборов? Готовы ли они?

- Сборы, конечно, будут, обо всем прессе будет сообщено.

- То есть, пока вы даже не можете ничего по ним сказать?

- Сейчас руководство будет собираться с тренерским штабом, все эти вопросы обсудим.

- Вы допускаете, что сборы будет планировать не ваш штаб?

- Я не знаю, я же говорю, сейчас закончилась часть, сейчас соберется руководство, какие-то будут решения.