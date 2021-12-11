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Шалимов: «Бикфалви не ярко выраженный такой нападающий, но мы играем таким образом»

11 Декабря 2021 • 18:57 Комментировать
Ростов
1:4
Урал
окончен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В центре нападения поочередно выходят то Егорычев, то Бикфалви - непрофильные центральные нападающие. Насколько идет о вред «Уралу» отсутствие профильного центрального форварда? Или наоборот научились извлекать из этого пользу?

- У нас там играет Эрик последние игры. В последнем матче его не было, он был дисквалифицирован, там сыграл Егорычев. Играет Эрик, он не ярко выраженный такой нападающий, но мы играем таким образом. Ребята уже так поймали, привыкли. Что касается нападающих, они у нас травмированы. Если говорить про нападающего, Максименко подлечился и будет на лавке.

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Урал Игорь Шалимов
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