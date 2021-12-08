​Кафанов шокирован новостью о смерти Гамулы

В среду не стало Игоря Гамулы, чьи яркие пресс-конференции ещё долго будут помнить футбольные болельщики. По поводу ухода из жизни известного тренера высказался нынешний рулевой «Ростова» Виталий Кафанов.

«Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Он выступал за юношескую сборную Украины, а я за Туркмению, там и познакомились», - слова Кафанов на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Виталий Кафанов отметил, что Игорь Гамула ничего ему не говорил о своём здоровье, хотя в последнее время они пересекались нечасто.

Ранее о причинах смерти Игоря Гамулы высказался агент Роман Орещук, который хорошо с ним общался.