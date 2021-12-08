​Орещук высказался о причинах смерти Гамулы

В среду утром «Ростов» сообщил о смерти Игоря Гамулы, ранее работавшего в клубе на разных должностях. Точной информации о причинах смерти пока нет, но агент Роман Орещук, который хорошо общался с Гамулой, рассказал некоторые подробности.

«Похоже на гипогликемический шок, но конкретной информации нет», - высказался Орещук для «РИА Новости». Агент отметил, что смерть была скоропостижной.

Игорю Гамуле был 61 год. Субботний матч чемпионата России между «Ростовом» и «Уралом» начнётся с минуты молчания в память о тренере.

Ранее трогательную публикацию об Игоре Гамуле оставил известный журналист Василий Уткин.