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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орещук высказался о причинах смерти Гамулы

08 Декабря 2021 • 11:15 Комментировать

В среду утром «Ростов» сообщил о смерти Игоря Гамулы, ранее работавшего в клубе на разных должностях. Точной информации о причинах смерти пока нет, но агент Роман Орещук, который хорошо общался с Гамулой, рассказал некоторые подробности.

«Похоже на гипогликемический шок, но конкретной информации нет», - высказался Орещук для «РИА Новости». Агент отметил, что смерть была скоропостижной.

Игорю Гамуле был 61 год. Субботний матч чемпионата России между «Ростовом» и «Уралом» начнётся с минуты молчания в память о тренере.

Ранее трогательную публикацию об Игоре Гамуле оставил известный журналист Василий Уткин.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Гамула Роман Орещук
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