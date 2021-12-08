​«Ты был нашим Биллом Шенкли»: Уткин отреагировал на смерть Гамулы

В среду из жизни ушёл известный в прошлом тренер «Ростова» Игорь Гамула. На печальные новости отреагировал Василий Уткин посредством своего телеграм-канала.

Уткин написал, что ни у кого бы не получилось быть в футболе больше, чем Игорь Гамула. Журналист отметил, что Гамула брался за любую работу, даже за работу с любителями.

«Ты любой футбол принимал всерьёз. Ты был нашим Шенкли. Это же ровно его афоризм. Шенкли сказал - футбол не дело жизни, это гораздо серьёзнее. А Гамула брался за любой футбол, какой видел, и вкладывался по-честному», - написал Уткин.

Игорь Гамула ушёл из жизни в возрасте 61 года. Причины смерти тренере пока остаются неизвестными.

В качестве футболиста Игорь Гамула в 1981 году выигрывал Кубок СССР в составе СКА. Что касается тренерской карьеры, то Гамула был известен своими яркими выступлениями перед журналистами на пресс-коференциях.