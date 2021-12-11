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Кафанов: «По всем показателям мы были лучше, а проиграли 1:4»

11 Декабря 2021 • 21:21 Комментировать (1)
Ростов
1:4
Урал
окончен

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уралом» (1:4).

- Шестая минута, 0:2, и это, наверное, предопределило ход дальнейшей борьбы. Для нас был матч очень важный. Скажем так, не сразу отошли после этих двух пропущенных голов, потом взяли инициативу в свои руки, заработали пенальти, забили гол, потом пропустили контратаку, вторую. Так получилось, что «Урал» все свои моменты реализовал. Мы создали побольше моментов, и ударов было больше по общему количеству и в створ ворот. Больше владели мячом, но сегодня был такой день, что по всем показателям мы были лучше, а проиграли 1:4.

- Есть такое понятие «счет не по игре». В данной ситуации оно применимо?

- Да, это первое, что приходило на ум. Так было в матче с «Рубином» в нашу пользу, когда я говорил, что счет не по игре. Сегодня с точностью до наоборот. Я согласен.

- Мячи сегодня «Урал» забивал не просто так, а при полнейшем попустительстве обороны «Ростова». Игроки не добегали, не доходили. В чем причина?

- Первый мяч - был заброс, неправильное расположение защитников. Осипенко - правильно, а Баштуш играл глубже, поэтому игрок за спиной не был в положении вне игры. То есть, это было несогласованное действие защитников. Все голы разные. С углового - получилось так, что на подборе потеряли игрока. Один мяч, когда нам забивали, у нас было человек 6 или 7, а у них был один игрок, и его упустили. Дали забить. Разные голы, сейчас их нельзя как-то объединять. Конечно, это ошибки, все голы легко нам забивали.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Виталий Кафанов
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РОСТОВ УРАЛ
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Комментарии (1)
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Юбор
11 Декабря 2021 в 21:59
Это потому, что вас тренирует бывший вратарь.
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окончен Крылья Советов 2:0 Рубин
окончен ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула
окончен Ростов 1:4 Урал
12.12  14:00 Динамо Москва ... Зенит 3.75 3.65 2
12.12  16:30 Ахмат ... Химки 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Локомотив Москва ... Уфа 1.87 3.45 4.7
12.12  19:00 Краснодар ... Нижний Новгород 1.22 7 13
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