Кафанов: «По всем показателям мы были лучше, а проиграли 1:4»

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уралом» (1:4).

- Шестая минута, 0:2, и это, наверное, предопределило ход дальнейшей борьбы. Для нас был матч очень важный. Скажем так, не сразу отошли после этих двух пропущенных голов, потом взяли инициативу в свои руки, заработали пенальти, забили гол, потом пропустили контратаку, вторую. Так получилось, что «Урал» все свои моменты реализовал. Мы создали побольше моментов, и ударов было больше по общему количеству и в створ ворот. Больше владели мячом, но сегодня был такой день, что по всем показателям мы были лучше, а проиграли 1:4.

- Есть такое понятие «счет не по игре». В данной ситуации оно применимо?

- Да, это первое, что приходило на ум. Так было в матче с «Рубином» в нашу пользу, когда я говорил, что счет не по игре. Сегодня с точностью до наоборот. Я согласен.

- Мячи сегодня «Урал» забивал не просто так, а при полнейшем попустительстве обороны «Ростова». Игроки не добегали, не доходили. В чем причина?

- Первый мяч - был заброс, неправильное расположение защитников. Осипенко - правильно, а Баштуш играл глубже, поэтому игрок за спиной не был в положении вне игры. То есть, это было несогласованное действие защитников. Все голы разные. С углового - получилось так, что на подборе потеряли игрока. Один мяч, когда нам забивали, у нас было человек 6 или 7, а у них был один игрок, и его упустили. Дали забить. Разные голы, сейчас их нельзя как-то объединять. Конечно, это ошибки, все голы легко нам забивали.