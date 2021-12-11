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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов: «Конечно, это лучшая игра в этом сезоне»

11 Декабря 2021 • 21:42 Комментировать
Ростов
1:4
Урал
окончен

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ростовом» (4:1).

- Конечно, мы рады и счастливы, что одержали победу, что одержали крупную победу и уходим на перерыв, даже покинув зону стыков. Ситуация была непростая, мы ее выровняли. Понятно, что отличное настроение у всех. Впереди отпуск, отдых. Дальше уже будем готовиться к сборам.

- Можно сказать, что сегодня по качеству и исполнению была лучшая игра «Урала» под вашим руководством?

- Мы четыре забили. Мы с большим трудом создавали моменты и реализовывали. В этом плане у нас все получилось здорово. Но надо сказать, что это плоды общей работы. Ребята молодцы, мы над этим работали, над атаками, моментами и завершением. В общем-то сегодня получилось здорово, что завершили и забили эти четыре мяча в первом тайме. Ну молодцы. Понятно, какие у меня эмоции как и у всей команды. Отличные. Все довольны, у всех настроение. Конечно, это лучшая игра в этом сезоне.

- Голевые атаки «Урала» вызывали оцепенение у обороны «Ростова». За счет чего это удалось сделать?

- Я не знаю. Мы работаем над открываниями, и ребята этот маневр знают. Мы не спонтанно туда открываемся, у нас игроки, которые владеют мячом, смотрят, отдают. Атака должна быть выстроена, но там и доля импровизации должна быть большая, поэтому сегодня наши ребята отыграли, поставив в такую ситуацию защитников «Ростова». «Ростов» пропустил четыре мяча. Мы молодцы. Настроение отличное, идем в отпуск.

- Во втором тайме «Урал» уже больше по счету играл?

- А как по-другому? Конечно, мы ведем в три мяча. Задача номер один была, чтобы они не воспрянули духом, не ожили, скажем так. Нужно было не дать им забить гол. Мы с этим справились.

- Не было опасений, что может не хватить сил под этим давлением «Ростова»?

- Нет, у нас сил полно. Команда выглядела очень прилично в этот период и по тренировкам, и по бегу, играм и всем показателям команда чувствовала себя хорошо, поэтому в этом плане волнения не было, плюс еще замены. Вышли ребята, которые посвежее, и добавили.

- Сегодня ваша оборона сыграла блестяще и практически безошибочно. Поделитесь секретом успеха. Не припомню, чтобы «Ростов»  так крупно проигрывал на своем поле. В чем секрет?

- Секрета нет, он в том, что мы объясняем, ребята слушают, все хватаю и выполняют. Вот и весь секрет. Что касается оборонительных действий, то здесь не только защитники обороняются, а вся команда и достаточно грамотно. Это же не в этой игре мы только так сыграли. Мы вторые по пропущенным в чемпионате. Это не первая игра такая. Так у нас выглядела команда в этот период.

- После сегодняшней победы вот эти все разговоры и вопросы об отставке утихнут?

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- Я не буду это обсуждать. Я не знаю, кто это говорил и с какой целью.

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Урал Игорь Шалимов
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