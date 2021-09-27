​Широков: «Краснодар» привык ныть»

После воскресного поединка с «Сочи» Владимир Хашиг, являющийся генеральным директором «Краснодара», раскритиковал судейство, а именно работавшего на ВАР Владислава Безбородова. На ситуацию отреагировал Роман Широков, который в своё время выступал за краснодарскую команду.

Широков в разговоре со «Спорт-Экспрессом» призвал Хашига предоставлять факты, когда он говорит о давлении Безбородова на главного арбитра. Экс-игрок сборной России не считает, что «Сочи» является командой из Санкт-Петербурга, и что команды из регионов судят как-то иначе.

«Краснодар» привык ныть, строить из себя бедных и несчастных, придумывать, что все их убивают», - поделился мыслями Широков.

Напомним, что «Краснодар» разгромил «Сочи» в южном дерби на своём поле со счётом 3:0.