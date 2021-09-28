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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Школьник прорвался на поле после матча «Краснодара»

28 Сентября 2021 • 15:43 Комментировать (1)
Краснодар
3:0
Сочи
окончен

В популярном телеграм-канале «Мутко против» было опубликовано видео, снятое после матча «Краснодар» - «Сочи» школьником по имени Ефим. По данным источника, парень долго выискивал удобную зону, чтобы прорваться на футбольное поле. Ефиму удалось выбежать на поле и попросить у Реми Кабелла футболку. Француз уже начал снимать футболку, но парня тут же схватили сотрудники службы безопасности. В итоге Ефим оказался в полицейском участке, где в его отношении был составлен административный протокол.

Напомним, что матч «Краснодар» - «Сочи» проходил в воскресенье. Команда Виктора Ганчаренко победила со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Реми Кабелла
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