​Школьник прорвался на поле после матча «Краснодара»

В популярном телеграм-канале «Мутко против» было опубликовано видео, снятое после матча «Краснодар» - «Сочи» школьником по имени Ефим. По данным источника, парень долго выискивал удобную зону, чтобы прорваться на футбольное поле. Ефиму удалось выбежать на поле и попросить у Реми Кабелла футболку. Француз уже начал снимать футболку, но парня тут же схватили сотрудники службы безопасности. В итоге Ефим оказался в полицейском участке, где в его отношении был составлен административный протокол.

Напомним, что матч «Краснодар» - «Сочи» проходил в воскресенье. Команда Виктора Ганчаренко победила со счётом 3:0.