Глава судейского комитета – о работе Панина: «Матч выдался очень сложным для судейства»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал комментарий касаемо критики генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига в адрес бригады арбитров, обслуживавших матч с «Сочи» (3:0). Отметим, что «быки» заканчивали игру вдевятером.

«Любые эмоциональные заявления сразу после матча – они неправильные. У нас есть экспертно-судейская комиссия.

Матч выдался очень сложным для судейства. Никаких ошибок я не заметил», - приводит слова Хачатурянца «Спорт-экспресс».

Руководитель судейского департамента призвал Хашига сперва разобраться детально в ситуации, а уже затем делать громкие заявления.