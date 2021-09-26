Тренер «Краснодара» Ермакович: «Ребята выложились больше, чем 100%»

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Показалось, что это лучший матч «Краснодара» за очень долгое время. В чем был сегодня секрет такой игры?

- Мы очень внимательно разбирали соперника, у нас последние игры с командами Федотова, это и «Оренбург», и когда он в «Сочи» работал, не получались. Но мы досконально изучили, благо, одно дело теория, другое дело - на поле получилось. На мой взгляд, в начале второго тайма у нас были хорошие моменты, помимо двух мячей в первом тайме, еще могли забивать хорошие возможности. Сумасшедшая самоотдача, тут не отметить ребят, что все выложились больше, чем 100%, старались, радовали болельщиков, каждый показал и выжал из себя больше, чем мог. За счет этого победили.