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Тренер «Краснодара» Ермакович: «Ребята выложились больше, чем 100%»

26 Сентября 2021 • 21:28 Комментировать
Краснодар
3:0
Сочи
окончен

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович поделился впечатлениями от матча с «Сочи» (3:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Показалось, что это лучший матч «Краснодара» за очень долгое время. В чем был сегодня секрет такой игры?

- Мы очень внимательно разбирали соперника, у нас последние игры с командами Федотова, это и «Оренбург», и когда он в «Сочи» работал, не получались. Но мы досконально изучили, благо, одно дело теория, другое дело - на поле получилось. На мой взгляд, в начале второго тайма у нас были хорошие моменты, помимо двух мячей в первом тайме, еще могли забивать хорошие возможности. Сумасшедшая самоотдача, тут не отметить ребят, что все выложились больше, чем 100%, старались, радовали болельщиков, каждый показал и выжал из себя больше, чем мог. За счет этого победили.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Ермакович
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