«Кровавый спорт 3.0»: «Краснодар» оригинально прокомментировал окровавленную капитанскую повязку Крыховяка

«Краснодар» в девятом туре Тинькофф РПЛ уверенно обыграл «Сочи» со счётом 3:0, несмотря на два удаления в своём составе.

«Быкам» пришлось заканчивать игру вдевятером без удалённых Спаича и Черникова. Тем не менее, краснодарцы сражалась на поле до крови в прямом смысле этого слова и сумели отстоять победный результат.

После финального свистка пресс-служба «Краснодара» запостила фото окровавленной капитанской повязки Гжегожа Крыховяка, оригинально прокомментировав снимок: «Кровавый спорт 3.0».

«Кровавый спорт» - культовый боевик конца XX века с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.