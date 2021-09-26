Пенальти, ВАР, два удаления и красочный разгром: «Краснодар» вдохновенно разделался с «Сочи» в краевом дерби

Дерби Краснодарского края осталось в РПЛ на воскресную закуску.

Уже третий сезон подряд в чемпионате России есть немосковское внутрирегиональное дерби – «Краснодар» против «Сочи». Это соперничество не имеет такой сверхпринципиальной нагрузки, какая была у матчей «Краснодара» с «Кубанью», но оно всё равно не самое простое. Летом 2019 года «быки» разгромили «барсов» со счётом 3:0, а затем не победили их четыре раза подряд, трижды проиграв в этих случаях. Так что у «чёрно-зелёных» был в этом плане должок перед своими болельщиками.

Да и вообще у них был и остаётся должок за кошмарный прошлый сезон. Но теперь «Краснодар» тренирует не малоопытный Мурад Мусаев, а приводивший ЦСКА к серебру Виктор Ганчаренко. Правда, в отчётном матче он находился на трибуне, так как был дисквалифицирован за оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц матча «Ахмат» – «Краснодар». Непосредственно на бровке во встрече с «Сочи» его замещал ассистент Александр Ермакович, следующий за Ганчаренко всюду ещё со времён БАТЭ. Ну и Василий Березуцкий жестикулировал на бровке.

Было в этом желание футболистов особенно порадовать свой тренерский штаб или нет, но «Краснодар» в любом случае начал матч очень мощно. Уже на третьей минуте Сперцян вырвался на чужие ворота с правой стороны после паса Кордоба и уверенно послал мяч в дальний угол (1:0). «Быкам» этого казалось мало, и вскоре Джанаев выручал гостей, когда один на один с ним вырывались Классон и Кордоба.

На 15-й минуте Кабелла с размаху стрельнул вдоль ворот с правого полуфланга. Сочинцы испытывали на себе большое давление вдохновлённого соперника. Но при этом «барсы» умудрились ответить остро, хоть и нерезультативно. Кассьера прострелил справа, Юсупов подправил, и мяч, срикошетив от Рамиреса, попал в перекладину, от которой отскочил за пределы поля.

Впрочем, заряженных «быков» всё равно было не остановить. На 21-й минуте Кабелла отправился за голом по зоне правого инсайда. Казалось, он упустил момент для разящего удара, потому как защитники успели вернуться, но это было обманчивое впечатление. Убрав мяч влево и уведя его от Терехова, Кабелла со знанием дела поразил левый нижний угол (2:0).

На 34-й минуте Джанаев опять выиграл дуэль у Кордобы, и через пару-тройку минут болельщикам «чёрно-зелёных» стало весьма тревожно. Заигрываясь, «Краснодар» забывал об обороне, а она у него и так отнюдь не железобетонная. Спайич не смог сдержать Кассьеру прямо перед своей штрафной по правилам и завалил его с фолом. Посмотрев повтор, судья Панин дал нарушителю красную карточку, поскольку Кассьера, если бы не было фола, вышел бы один на один с Сафоновым. Однако нахождение в большинстве не принесло сочинцам дивидендов.

Во втором тайме «быки» продолжали вести игру, но, опять же, гол «Сочи», который мог взяться из ниоткуда, рисковал испортить хозяевам всю малину. В районе часа игры «барсы» имели два момента за несколько секунд, но Сафонов и Кайо спасли ворота краснодарцев от реально опасных ударов Кассьеры и Бурмистрова. До той поры вполне мог оформиться счёт уже 3:0 – Джанаеву пришлось тащить из-под перекладины удар головой Крыховяка.

Если Спайич в своё время сфолил против Кассьеры чуть до штрафной, то Прохин в середине второго тайма откровенно потянул Сперцяна за майку в пределах этого футбольного прямоугольника. Прохин ещё о чём-то спорил, но пенальти был очевидным. Сперцян вроде как хотел пробить сам, но эту ответственность взял на себя Крыховяк. Джанаев решил упасть влево, а капитан «быков» с перебитым носом спокойно ударил с точки низом в центр (3:0).

Казалось, на этом всё было окончательно решено, но «Краснодар» не был бы «Краснодаром», если бы не придумал себе новую проблему. «Чёрно-зелёные» в своём стиле усложнили себе задачу на конец матча – Черников, которому из-за склонности к грубой игре прочат удаления ещё давно, получил-таки красную карточку. В неё преобразовалась жёлтая – за жёсткое действие по отношение к Бурмистрову.

Вдевятером хозяева акцентированно оборонялись, и «Сочи» имел какие-то шансы, Кассьера даже попал в перекладину, но это точно был не день «барсов». «Краснодар» одержал в этом дерби противоречивую крупную победу.

Кирилл Иванцов