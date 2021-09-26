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Пенальти, ВАР, два удаления и красочный разгром: «Краснодар» вдохновенно разделался с «Сочи» в краевом дерби

26 Сентября 2021 • 20:57 Комментировать
Краснодар
3:0
Сочи
окончен

Дерби Краснодарского края осталось в РПЛ на воскресную закуску.

Протокол игры  
Краснодар 3:0 Сочи
(1:0) Сперцян Эдуард 3'    
(2:0) Кабелла Реми 21'    
(3:0) Крыховяк Гжегож 64'    
Сафонов Матвей Рамирес Кристиан Кайо Силва Спайич Урош   39' Де Вильена Тонни Черников Александр   54'   75' Крыховяк Гжегож Кабелла Реми Сперцян Эдуард Классон Виктор   34'   43' (Сорокин Егор (   43') Кордоба Джон   74' (Ионов Алексей (   74')
Запасные: Корнюшин Даниил Агкацев Станислав Ильин Владимир Городов Евгений Газинский Юрий Кривцов Никита Манелов Ираклий Стоцкий Дмитрий Литвинов Вячеслав
Джанаев Сослан Прохин Данила   84' Родригао   44'   46' (Юрганов Игорь (   46'   88') Барац Матео   73' (Заика Кирилл (   73') Маргасов Тимофей   73' (Жоаозиньо Рамос (   73') Нобоа Кристиан Цаллагов Ибрагим Терехов Сергей Попов Ивелин   28' (Бурмистров Никита (   28'   45') Юсупов Артур   73' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (   73') Касьерра Матео
Запасные: Павлов Даниил Колмаков Максим Ангбан Викторьен Маммана Эмануэль Заболотный Николай Шакуро Павел Адамов Денис
26 сентября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

Уже третий сезон подряд в чемпионате России есть немосковское внутрирегиональное дерби – «Краснодар» против «Сочи». Это соперничество не имеет такой сверхпринципиальной нагрузки, какая была у матчей «Краснодара» с «Кубанью», но оно всё равно не самое простое. Летом 2019 года «быки» разгромили «барсов» со счётом 3:0, а затем не победили их четыре раза подряд, трижды проиграв в этих случаях. Так что у «чёрно-зелёных» был в этом плане должок перед своими болельщиками.

Да и вообще у них был и остаётся должок за кошмарный прошлый сезон. Но теперь «Краснодар» тренирует не малоопытный Мурад Мусаев, а приводивший ЦСКА к серебру Виктор Ганчаренко. Правда, в отчётном матче он находился на трибуне, так как был дисквалифицирован за оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц матча «Ахмат» – «Краснодар». Непосредственно на бровке во встрече с «Сочи» его замещал ассистент Александр Ермакович, следующий за Ганчаренко всюду ещё со времён БАТЭ. Ну и Василий Березуцкий жестикулировал на бровке.

Было в этом желание футболистов особенно порадовать свой тренерский штаб или нет, но «Краснодар» в любом случае начал матч очень мощно. Уже на третьей минуте Сперцян вырвался на чужие ворота с правой стороны после паса Кордоба и уверенно послал мяч в дальний угол (1:0). «Быкам» этого казалось мало, и вскоре Джанаев выручал гостей, когда один на один с ним вырывались Классон и Кордоба.

На 15-й минуте Кабелла с размаху стрельнул вдоль ворот с правого полуфланга. Сочинцы испытывали на себе большое давление вдохновлённого соперника. Но при этом «барсы» умудрились ответить остро, хоть и нерезультативно. Кассьера прострелил справа, Юсупов подправил, и мяч, срикошетив от Рамиреса, попал в перекладину, от которой отскочил за пределы поля.

Впрочем, заряженных «быков» всё равно было не остановить. На 21-й минуте Кабелла отправился за голом по зоне правого инсайда. Казалось, он упустил момент для разящего удара, потому как защитники успели вернуться, но это было обманчивое впечатление. Убрав мяч влево и уведя его от Терехова, Кабелла со знанием дела поразил левый нижний угол (2:0).

На 34-й минуте Джанаев опять выиграл дуэль у Кордобы, и через пару-тройку минут болельщикам «чёрно-зелёных» стало весьма тревожно. Заигрываясь, «Краснодар» забывал об обороне, а она у него и так отнюдь не железобетонная. Спайич не смог сдержать Кассьеру прямо перед своей штрафной по правилам и завалил его с фолом. Посмотрев повтор, судья Панин дал нарушителю красную карточку, поскольку Кассьера, если бы не было фола, вышел бы один на один с Сафоновым. Однако нахождение в большинстве не принесло сочинцам дивидендов.

Во втором тайме «быки» продолжали вести игру, но, опять же, гол «Сочи», который мог взяться из ниоткуда, рисковал испортить хозяевам всю малину. В районе часа игры «барсы» имели два момента за несколько секунд, но Сафонов и Кайо спасли ворота краснодарцев от реально опасных ударов Кассьеры и Бурмистрова. До той поры вполне мог оформиться счёт уже 3:0 – Джанаеву пришлось тащить из-под перекладины удар головой Крыховяка.

Если Спайич в своё время сфолил против Кассьеры чуть до штрафной, то Прохин в середине второго тайма откровенно потянул Сперцяна за майку в пределах этого футбольного прямоугольника. Прохин ещё о чём-то спорил, но пенальти был очевидным. Сперцян вроде как хотел пробить сам, но эту ответственность взял на себя Крыховяк. Джанаев решил упасть влево, а капитан «быков» с перебитым носом спокойно ударил с точки низом в центр (3:0).

Казалось, на этом всё было окончательно решено, но «Краснодар» не был бы «Краснодаром», если бы не придумал себе новую проблему. «Чёрно-зелёные» в своём стиле усложнили себе задачу на конец матча – Черников, которому из-за склонности к грубой игре прочат удаления ещё давно, получил-таки красную карточку. В неё преобразовалась жёлтая – за жёсткое действие по отношение к Бурмистрову.

Вдевятером хозяева акцентированно оборонялись, и «Сочи» имел какие-то шансы, Кассьера даже попал в перекладину, но это точно был не день «барсов». «Краснодар» одержал в этом дерби противоречивую крупную победу.

Кирилл Иванцов

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