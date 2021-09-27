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«Ты тоже этого заслуживаешь» - Кабелла разделил со Сперцяном звание игрока матча

27 Сентября 2021 • 00:18 Комментировать
Краснодар
3:0
Сочи
окончен

Хавбек «Краснодара» Реми Кабелла отметил вклад одноклубника Эдуарда Сперцяна в эмоциональную победу над «Сочи».

«Быки» в девятом туре сумели нанести сочинцам разгромное поражение 3:0, доигрывая матч вдевятером из-за удалений Спаича и Черникова. Голами в составе хозяев отличились Сперцян, Кабелла и Крыховяк.

«Один гол и лучший игрок матча. Ты тоже этого заслуживаешь», - подписал фото у себя в «Инстаграме» Реми Кабелла. На снимке оба полузащитника держат в руках памятную статуэтку.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Remy Cabella (@remycabella)

 

Напомним, что после матча «Краснодар» - «Сочи» разгорелся очередной судейский скандал в РПЛ: гендиректор «быков» Владимир Хашиг возмутился работой судейской бригады.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Реми Кабелла Сочи РПЛ Эдуард Сперцян
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