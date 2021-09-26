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Премьер-лига

Тренер «Краснодара» Ермакович: «С «Сочи» всегда сложно играть не только нам, но и многим соперникам»

26 Сентября 2021 • 19:04 Комментировать
Краснодар
2:0
Сочи
2.17 3.50 3.60
2-й тайм

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Де Вильена в старте на кубковом матче и в старте сегодня. Можно сказать, что история с ним позади, и он готов играть как раньше и быть эффективным?

- Конечно, если мы решили, что он будет в старте, он в строю, он готов. Мы на него очень рассчитываем сегодня.

- В смысле рисунка игры, какие у вас  сегодня ожидания, как, по-вашему, потечет игра?

- Мы ожидаем очень сложную игру, потому что «Сочи» - очень организованная и сильная команда. Тем не менее, сегодня будут болельщики, по крайней мере. Мы давно не играли дома и ждем тяжелой игры, будем стремиться к победе и сделаем все, чтобы победить.

- Два поражения от «Сочи» здесь в Краснодаре, чем так неудобна для вас эта команда?

- Команда очень сильная и организованная, каждый знает свое действие, поэтому с ними всегда сложно играть не только нам, но и многим соперникам. Есть понимание, надеюсь, у футболистов как противостоять этим сильным качествам, что мы будем делать. Надеемся, чтобы это все вышло на поле у нас.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Ермакович
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