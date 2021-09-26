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Премьер-лига

Новый судейский скандал: глава «Краснодара» раскритиковал Безбородова в прямом эфире

26 Сентября 2021 • 21:14 Комментировать (2)
Краснодар
3:0
Сочи
окончен

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг в эфире «Матч Премьер» после матча с «Сочи» (3:0) разнёс работу Владислава Безбородова, арбитра системы ВАР.

- Сегодня на ВАРе сидел господин Безбородов. Я хочу сказать, что, скорее всего, в скором времени, время этого судьи придет. Сегодня он давил своим авторитетом молодого судью, который не знал, что делать. Я думаю, что на самом деле такие судьи не должны находиться в российской Премьер-лиге, потому что он сильно давил своим авторитетом. То есть, когда были спорные моменты, все равно все трактовалось в пользу «Сочи». Я не знаю, почему команда, которая, в принципе, находится в городе Санкт-Петербург, сулит на ВАРе господин Безбородов, приезжает контролировать господин Фурса, который является главой инспектирования. Это переходит все границы. Я думаю, что этот судья, который судил, был под таким давлением и исполнял, наверное, я не знаю, что он исполнял. У него были разные трактовки одних эпизодов.

- Был очень крутой матч, но почему вас интересует именно это после такой игры?

- Потому что это повторяется из раза в раз, потому что как сказал Сергей Галицкий в интервью: «Если бы это был «Спартак» или «Зенит», судейство было бы совсем другое.  А «Краснодар» можно судить так, как придется. Я думаю, что наш судейский комитет, который этим занимается, в этом разберется.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владислав Безбородов Владимир Хашиг
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Diman777
26 Сентября 2021 в 21:32
А ведь был когда то у нас футбол и победы были. Теперь болотные рулят и вместо футбола у нас унолое коррумпированное болото.
Но верю придут времена и они за всё ответят. И с этими царями разберёмся.
ингерман
26 Сентября 2021 в 21:18
ай давно извесна шо брицый - маскавская креатура.. )))
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