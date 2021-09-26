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Премьер-лига

Кабелла: «Не только 11 человек играют, но и 15, и 16, все футболисты, которые присутствуют на матче»

26 Сентября 2021 • 21:23 Комментировать
Краснодар
3:0
Сочи
окончен

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Сочи» (3:0) Реми Кабелла поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Какая главная эмоция от этого матча?

- Верно подметили, что матч  был довольно сумасшедшим, но мы очень довольны результатом. Мы должны гордиться этой игрой, мы играли всем своим достоинством, показали, на что мы способны. Закончили матч в девять игроков, тем не менее, результат в нашу пользу. Я поздравляю всех, кто к этому причастен.

- Казалось, что во втором тайме будет сложно, потому что минус один игрок. Вы начали второй тайм так, как будто вам нужно забивать. В чем секрет именно в этот момент игры?

- Дело в том, что мы играем сплоченно, компактно, и не только 11 человек играют, но и 15, и 16,  все футболисты, которые присутствуют на матче, вовлечены в него. Если ты компактно играешь в обороне, то у тебя несомненно будут возможности и ресурсы для того, чтобы атаковать.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Реми Кабелла
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