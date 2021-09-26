Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 256 Комментарии
Премьер-лига

Федотов: «Будем пытаться оставить «Краснодар» без мяча»

26 Сентября 2021 • 18:54 Комментировать
Краснодар
2:0
Сочи
2.17 3.50 3.60
2-й тайм

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня какой рисунок игры вы ожидаете, у кого больше будет мяч, кто будет больше играть в давление?

- Здесь сложно предсказывать эти варианты, футбол изменчив по ходу матча, команда требуются паузы, поэтому я думаю, что будет различная игра. Понятно, мы знаем прекрасно атакующий стиль «Краснодара», его доминирующее владение мячом, мы к этому готовы, будем пытаться тоже оставить их без мяча.

- Отсутствие Ганчаренко у «Краснодара» на скамейке - это важный фактор игры?

- Не знаю, мы это посмотрим по окончанию матча серьезный ли это фактор. Сейчас средства коммуникации  позволяют быстро доносить информацию до своих помощников, и сверху смотреть футбол… Уже сам главный тренер видит и вносит тактические коррективы.

 


 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Динамо Москва 2:0 Рубин
окончен Ростов 1:2 Ахмат
Идет 51 минута Краснодар 2:0 Сочи
27.09  17:00 Урал ... Арсенал Тула 2.6 3.1 3
27.09  19:00 Нижний Новгород ... ЦСКА Москва 5.3 3.7 1.72
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Сентября
19:36 · Россия. Премьер-лига
Как «Ахмат» обыграл «Ростов» - видео видео
19:30 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Когда подходим с такой ответственностью, с такой отдачей, с такими эмоциями, результат всегда позитивный»
19:20 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:04 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Краснодара» Ермакович: «С «Сочи» всегда сложно играть не только нам, но и многим соперникам»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Будем пытаться оставить «Краснодар» без мяча»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев: «Опустились, чтобы было меньше риска, и не бежали вперед, после второго гола особенно»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Карпин и Сёмин ушли, а зона вылета осталась: «Ростов» с Тедеевым и пенкой Песьякова пострадал дома от «Ахмата» 1
17:25 · Россия. Премьер-лига
Лысцов забил «Ростову» примерно с 35 метров - видео видео
17:16 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» вырвалось на второе место - видео видео
17:08 · Россия. Премьер-лига
Новиков допускает победу «Динамо» в РПЛ
16:31 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «То, что я заметил, парни в нормальном, на мой взгляд, состоянии»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Мы привыкли, готовимся, ни на что не жалуемся, по мне, если бы не травмы…»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Рубина» Веретенников: «Пропущенные мячи - следствие наших ошибок»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Варела: «Динамо» провело отличный матч, причём с точки зрения обороны и атаки» 1
16:02 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» - «Ахмат» - 1:2 (завершён)
Все новости
Рекомендуем