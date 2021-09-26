Федотов: «Будем пытаться оставить «Краснодар» без мяча»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня какой рисунок игры вы ожидаете, у кого больше будет мяч, кто будет больше играть в давление?

- Здесь сложно предсказывать эти варианты, футбол изменчив по ходу матча, команда требуются паузы, поэтому я думаю, что будет различная игра. Понятно, мы знаем прекрасно атакующий стиль «Краснодара», его доминирующее владение мячом, мы к этому готовы, будем пытаться тоже оставить их без мяча.

- Отсутствие Ганчаренко у «Краснодара» на скамейке - это важный фактор игры?

- Не знаю, мы это посмотрим по окончанию матча серьезный ли это фактор. Сейчас средства коммуникации позволяют быстро доносить информацию до своих помощников, и сверху смотреть футбол… Уже сам главный тренер видит и вносит тактические коррективы.



