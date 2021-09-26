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Премьер-лига

Федотов: «Нужно отдать должное сопернику, они сегодня вышли умирать, сражаться»

26 Сентября 2021 • 21:32 Комментировать
Краснодар
3:0
Сочи
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (0:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Не вышли на игру. Нужно отдать должное сопернику, они сегодня вышли умирать, сражаться. Они были быстрее, техничнее во всех компонентах, быстрее думали. К сожалению, мы сыграли неправильно, не могли оказаться нужного давления в нужном месте. Хотя мы это разбирали, что должно происходить, обострения в переходных фазах, мы все это знали. Тем не менее, пропустили быстрый гол, тут же подоспел второй. Где-то были у нас хорошие моменты, мы могли забить и в конце первого тайма могли вернуться в игру. При счете 2:0, когда соперник остался в меньшинстве, было несколько эпизодов, когда мяч упорно не лез в ворота, могли перевернуть игру. Не получалось, медленно думали, принимали неверные решения. Будем думать, смотреть, что мы сделали не так.

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Владимир Федотов Сочи
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