На матч «Краснодар» - «Сочи» увеличена квота для болельщиков

На поединке девятого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Сочи» была увеличена квота для зрителей. Как сообщает пресс-служба «быков», трибуны домашнего стадиона могут быть заполнены на 30 процентов от общей вместимости арены.

При этом отмечается, что на стадион будут допущены болельщики, которые предоставят документ о вакцинации или перенесенной болезни Covid-19.

Поединок состоится в воскресенье, 26 сентября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости идут на четвертой позиции.