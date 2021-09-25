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На матч «Краснодар» - «Сочи» увеличена квота для болельщиков

25 Сентября 2021 • 12:52 Комментировать
Краснодар
...
Сочи
2.20 3.40 3.40
26.09 19:00

На поединке девятого тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Сочи» была увеличена квота для зрителей. Как сообщает пресс-служба «быков», трибуны домашнего стадиона могут быть заполнены на 30 процентов от общей вместимости арены.

При этом отмечается, что на стадион будут допущены болельщики, которые предоставят документ о вакцинации или перенесенной болезни Covid-19.

Поединок состоится в воскресенье, 26 сентября. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости идут на четвертой позиции.

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Краснодар Сочи
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