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Премьер-лига

Ганчаренко получил трёхматчевую дисквалификацию

23 Сентября 2021 • 16:27 Комментировать
Ахмат
0:2
Краснодар
окончен

Контрольно-дисциплинарный комитет РПЛ вынес вердикт в отношении наставника «Краснодара» Виктора Ганчаренко.

Напомним, что белорусский коуч позволил себе публично высказать нецензурные выражения в адрес официальных лиц на игре 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0), а также регулярно нарушал границы технической зоны, что было отмечено в рапорте арбитра Ивана Сиденкова. За содеянное тренеру придётся понести реальное наказание в виде пропуска двух матчей и ещё одного – условно.

Также КДК обязал Ганчаренко выплатить штраф в 250 тысяч рублей.

В следующем туре «быков» ждёт домашняя встреча с «Сочи». Матч состоится 26 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
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