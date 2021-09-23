Ганчаренко получил трёхматчевую дисквалификацию

Контрольно-дисциплинарный комитет РПЛ вынес вердикт в отношении наставника «Краснодара» Виктора Ганчаренко.

Напомним, что белорусский коуч позволил себе публично высказать нецензурные выражения в адрес официальных лиц на игре 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0), а также регулярно нарушал границы технической зоны, что было отмечено в рапорте арбитра Ивана Сиденкова. За содеянное тренеру придётся понести реальное наказание в виде пропуска двух матчей и ещё одного – условно.

Также КДК обязал Ганчаренко выплатить штраф в 250 тысяч рублей.

В следующем туре «быков» ждёт домашняя встреча с «Сочи». Матч состоится 26 сентября.