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Деменко: «Я не связываю плохие результаты «Ростова» с работой Сëмина» эксклюзив

25 Сентября 2021 • 23:09 Комментировать
Ростов
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Ахмат
2.55 3.30 2.85
Через 15 ч. 2 мин.

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение Юрия Сёмина покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Ростов».

«Скорее всего, был эмоциональный момент. Все-таки проиграли команде из Ростовской области тоже. Поражение от «Чайки» сыграло свою роль. Какие бы проблемы не были с составом у «Ростова», поражение от команды из лиги ниже - это удар. И удар этот был по самолюбию и президента клуба, и Юрия Павловича. Сëмин пытался что-то сделать в чемпионате России, он опытный тренер. Наверное, он видел, что происходит с командой, пообщался с руководством, и решили, что дальше так быть не может. Но главным ударом все-таки стало поражение от «Чайки», на мой взгляд.

Я не связываю плохие результаты «Ростова» с работой Сëмина. Он пришёл в команду, наверное, разговаривал с Карпиным. Возможно, сам Карпин посоветовал президенту кандидатуру Сёмина. Что там говорить, в «Локомотиве» Сёмин выстраивал свою команду, которая становилась чемпионом и выигрывала кубки. А тут после поражения от команды ФНЛ-2, амбиции даже у Юрия Павловича подкосились», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин Максим Деменко
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