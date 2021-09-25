​Уткин отреагировал на отставку Сёмина

В субботу, за сутки до матча против «Ахмата», тренерский мостик «Ростова» оставил Юрий Сёмин. По поводу ухода опытного специалиста высказался известный журналист Василий Уткин.

«Отставка Сёмина совершенно не удивила. Удивило назначение полтора месяца назад. Теперь удивлять перестало», - высказался Уткин посредством своего телеграм-канала.

В должности главного тренера «Ростова» Юрий Сёмин провёл всего лишь семь игр. В них команда добилась только одной победы при трёх ничьих и трёх поражениях.

Напомним, что исполнять обязанности главного тренера «Ростова» в ближайшее время будет Заур Тадеев.