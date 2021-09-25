​Помощник Сёмина раскрыл основную причину ухода тренера из «Ростова»

В субботу Юрий Сёмин внезапно покинул должность главного тренера «Ростова», которую он занял в начале августа. Ситуацию прокомментировал помощник опытного тренера Юрий Батуренко.

По словам Батуренко, никто из сторон не был инициатором расставания. Тренер и клуб пришли к такому решению в ходе диалоге, осознавая необходимость перемен на фоне неудачных результатов.

В качестве основной причины ухода Сёмина из «Ростова» Батуренко назвал проигранный кубковый матч против «Чайки», представляющей ФНЛ-2.

«Это вторая лига, мы должны были выигрывать», - сказал Батуренко «Рейтингу Букмекеров».