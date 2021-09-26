Талалаев: «Мы привыкли, готовимся, ни на что не жалуемся, по мне, если бы не травмы…»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Ахмату» на этой неделе пришлось попутешествовать. Оба матча выездные. Как при этом был выстроен график подготовки к матчу РПЛ? Хватило ли времени для восстановления и полноценной подготовки?

- Мы с «Кайратом» играли без семи игроков основы, они отдыхали и готовились конкретно к этому матчу. Другие ездили с нами, проводили тренировки на натуральном газоне. То есть, у нас был цикл планомерный. Дали поиграть ребятам, которые имели меньше игровой практики, но, конечно, предыдущий результат, который мы показали дома… Я не знаю, что вы имеете в виду под второй игрой, потому что мы играли домашний матч с «Краснодаром».

- Выездная с «Кайратом» и сегодня снова. Два выезда на неделе.

- Это нормальное явление. Мы привыкли, готовимся, ни на что не жалуемся. По мне, если бы не травмы… К сожалению, у нас 5 человек травмированы, 4 из них получали постоянную игровую практику и были лидерами нашей команды, то нормальный график, две игры в неделю. Если планомерно готовиться и есть условия для восстановления, то никаких проблем не должно быть.