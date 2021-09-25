«Ростов» определился с тренером, который будет готовить команду к предстоящим матчам. Исполняющий обязанности наставника утвержден Заур Тедеев, рапортует клубная пресс-служба. Он имеет опыт работы с молодежной командой «жёлто-синих».

Сегодня, 25 сентября, стало известно об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. Это решение было принято по обоюдному согласию сторон.

74-летний специалист занимал пост рулевого «Ростова» с августа. После восьми туров клуб занимает лишь 14 место в таблице РПЛ.

Следующий матч команда проведет против грозненского «Ахмата» 26 сентября.