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Премьер-лига

Червиченко: «Сёмин ушел из «Ростова», потому что его не устраивает отсутствие сильных игроков в команде» эксклюзив

25 Сентября 2021 • 16:07 Комментировать
Ростов
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Ахмат
2.55 3.30 2.85
Через 22 ч. 7 мин.

Бывший президент «Спартака», ростовчанин Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу отставки Юрия Сёмина с поста главного тренера «Ростова».

- Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин подал в отставку. Что об этом думаете?

- Это настолько неожиданно для меня, что пока не знаю, что и думать. Мне кажется, Сёмина не устраивает отсутствие сильных футболистов в команде, а без них он не может дать результат, на который в клубе рассчитывали. Руководство команды не устраивает место внизу таблицы, которое сейчас занимает команда. Кроме того, некой пощечиной стал вылет в Кубке России от «Чайки». Там и так идут местные разборки, еще и не одного забитого мяча в кубковом матче. Видимо, это явилось раздражителем, поэтому и решили расстаться, чтобы не усугублять. Я думаю, что руководство спрашивало результат, а Сёмин просил игроков.

- Почему отставка случилась накануне игры с «Ахматом»?

- «Ростов» всегда оригинален. Мы же не знаем, когда происходят эти разговоры. Думаю, что решение уже было принято. Просто у нас любят встряхнуть игроков перед ответственным матчем. Матч с «Ахматом» для ростовчан очень ответственный, нужно обязательно выигрывать, поэтому было принято принципиальное решение, что с Сёминым команда не будет двигаться. Может, поэтому перед игрой решили поставить кого-то нового. Я пока не знаю. Ни с кем не разговаривал на эту тему. 

- Сёмин провел в команде очень мало времени. Все так безнадежно?

- Просто Сёмин сказал, что при этих футболистах он не даст результат, и руководство решило искать того, кто сможет дать результат с этими футболистами. А вообще, с таким подбором футболистов можно ставить целью только борьбу за выживание, не больше.

- Именно таков сейчас потенциал ростовчан?

- А разве в этом клубе есть серьезные футболисты? Команда неплохая, но качество игроков таково, что даже за середину таблицы некем биться. В нападении никто не раскрылся. Купленные игроки на перспективу не дают осязаемых результатов. В нападении практически никого нет, в защите проблемы. Ростовчане два или три матча вели в счете и не смогли довести дело до победы. А «Крыльям Советов» так вообще проиграли. Поэтому состав там слабый. Но это вызвано тем, что клуб живет по средствам. Он не побирается и не выпрашивает бюджетные деньги. Поэтому ростовчане живут так, что если появляется футболист, на которого есть спрос, они вынуждены его продавать. А потом брать кого-то на перспективу и ждать, пока человек раскроется. Но по мне, лучше переживать кризис раз в три года и успешно из него выходить, чем загонять команду в дикие долги и приводить ее к разрушению. Во всех лигах такое происходит, что команды взлетают, потом опускаются. Ничего страшного в этом нет. Главное, правильно это пережить.

- У вас нет опасений, что клуб может вылететь в ФНЛ?

- Пока есть. Меня напрягает даже не то, что «Ростов» проиграл «Чайке», которая я даже не знаю, в какой лиге играет, а то, что он не забил ни одного мяча. Уж если не забивают такой команде, то как сражаться с «Ахматом», «Локомотивом» в ближайших матчах? Надо что-то предпринимать, потому что все выглядит очень печально.

- Пишут, что возглавить ростовчан может Тедеев. Как вам такой вариант?

- Не знаю, почему именно он? Он тренирует молодежку, наверное, может поработать и с основой.

- Как временщик?

- Иногда временщики задерживаются. Они начинают прогрессировать и становиться хорошими тренерами. Талалаева вообще сначала брали как тренера-переводчика, а сейчас он тренирует хорошие команды РПЛ.

- Каким видите будущее Сёмина?

- Это заслуженный тренер. Может быть, понимая, что перспектив мало, он не захотел в конце карьеры смазывать ее вылетом «Ростова» в ФНЛ. Потому что все равно это с ним связывали бы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Юрий Сёмин Андрей Червиченко
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26.09  16:30 Ростов ... Ахмат 2.35 3.2 3.3
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