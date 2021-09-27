Гацкан: «В «Ростове» каждый играет сам за себя, так дело не пойдёт»

Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о поражении «жёлто-синих» от грозненского «Ахмата» в домашнем поединке девятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

«Ростов» сыграл плохо, они не заслужили очки. В команде каждый играет сам за себя. Так дело не пойдет», - передает слова Гацкана «Спорт-экспресс».

Напомним, что перед этим матчем подал в отставку главный тренер команды Юрий Сёмин.

После девяти туров Премьер-лиги «Ростов» набрал шесть баллов и располагается на предпоследнем месте в таблице. Следующий матч команда проведет на выезде против столичного «Локомотива».