Сёмин прокомментировал отставку из «Ростова»

Экс-главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал свой уход из клуба.

В интервью пресс-службе специалист заявил, что решение об отставке было принято совместно с руководством. Сёмин поблагодарил клуб и футболистов за совместную работу, подчеркнув, что они расстаются в дружеских отношениях.

Сёмин тренировал команду около 1,5 месяца. Он был призван заменить у руля «жёлто-синих» Валерия Карпина, перешедшего на работу в национальную команду России.

По итогам восьми туров чемпионата ростовчане имеют шесть баллов и занимают 14 позицию в таблице. Следующий матч «Ростов» сыграет с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет завтра, 26 сентября, начало – 16:30 по мск.