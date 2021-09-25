Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Юрий Сëмин покинул пост главного тренера «Ростова».

«Сложно сказать, в чем точно причина такого решения. Понятно, что «Ростов» особо не усилился, не было никаких покупок. Юрий Павлович сначала согласился, потому что очень хотел работать, наверное. А когда уже попал в структуру клуба, понял, что нет какой-то перспективы, что с таким составом он не сможет добиться высоких целей. Сёмин - максималист, он не будет бороться за выживание или середину таблицы. Наверное, почувствовав в течение полутора месяцев, что нельзя что-то изменить, принял такое решение.

Мне нравится, когда тренер уходит по собственному желанию, когда понимает, что не может помочь клубу, и у него нет перспектив. Без всякой компенсации уходит, подав заявление. А то многие тренеры ждут увольнения, чтобы выплатили компенсацию, ещё и тренируют без удовольствия. Здесь, наоборот, только уважение. Все сделано вовремя, и тот, кто придет новый, поможет «Ростову».

Увидим ли мы Юрия Павловича у руля какой-то команды? Все возможно. Что касается результатов «Ростова», то тут не в Сëмине дело. Ещё при Карпине команда не очень хорошо провела концовку прошлого сезона и начало нового. У «Ростова» и «Урала» очень проблемная ситуация в этом году, думаю, команды будут бороться за выживание», - сказал Сенников.