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Премьер-лига

Тедеев: «То, что я заметил, парни в нормальном, на мой взгляд, состоянии»

26 Сентября 2021 • 16:31 Комментировать
Ростов
1:2
Ахмат
окончен

И.о. главного тренера «Ростова» Заурбек Тедеев поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Непростая неделя для футбольного клуба «Ростов». Поражение в Кубке России, затем отставка главного тренера. Много событий. Как лично для вас прошли последние сутки, когда вы узнали, что сегодня предстоит выводить команду в качестве исполняющего обязанности на этот матч?

- Скорее всего, футбол - сам по себе непростой вид спорта. Мы живем этим спортом, всякое случается. Да, конечно, нам тяжело сегодня, но это не значит, что мы не можем подготовить команду к определенной игре. Я уверен в тех футболистах, которые есть на сегодняшний день, в том, что они соберутся и покажут хорошую игру. Как я переживал этот день? Готовил молодежную команду к следующему матчу, не думая о каком-то назначении.

- Очевидно, что для главной команды в психологическом и эмоциональном плане этот отрезок был не самым простым, об этом и Сёмин говорил после матча с «Чайкой».  Как сейчас с настроением у парней в раздевалке?

- То, что я заметил за вчерашний вечер и сегодняшние полдня, парни в нормальном, на мой взгляд, состоянии. Мы с ними провели индивидуальные беседы, сказали, что мы в них верим, что на сегодняшний день они для нас самые лучшие футболисты, и мы хотим, чтобы они показали себя с наилучшей стороны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Заурбек Тедеев
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