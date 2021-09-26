Тимофеев: «Опустились, чтобы было меньше риска, и не бежали вперед, после второго гола особенно»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Ахмат» (1:2) Артём Тимофеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Если сравнить таймы по содержанию, они выглядели по разному. В первом тайме «Ахмат» владел инициативой, во втором предоставил мяч «Ростову». Почему? Так складывались игровые обстоятельства, или во втором тайме поменялся план?

- Я думаю, это психология футбола такая. Если взять сам матч, команда, которая начинает выигрывать, начинает играть больше от простого. Скорее всего, поэтому мы и опустились, чтобы было меньше риска, и не бежали вперед, после второго гола особенно.

- Вы после первого тайма говорили, что нужно прибавить в плане подборов. А что говорил главный тренер? Какие ставил задачи на второй тайм?

- Говорил, чтобы меньше доставки в штрафную было, потому что насколько я знаю, «Ростов» больше всех мячей доставил в штрафную в Премьер-лиге. Нам сказали сделать так, чтобы как можно меньше мячей дошло в штрафную. В конце, к сожалению, пропустили ненужный гол, но главное, что взяли три очка.

- Пропущенный гол в конце - это следствие потери концентрации, провала в опорной зоне? Как это все случилось?

- Там на фланге, по-моему, обыгрыш, подача. Просто слишком низко сели, поэтому, я думаю. Надо было встречать выше, чтобы не доходило до штрафной.