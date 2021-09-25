Губерниев - об отставке Сёмина: «И на старуху бывает непруха»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался насчет отставки Юрия Сёмина с поста рулевого «Ростова».

«У Палыча не получилось в «Ростове». И на старуху бывает непруха. Сёмин способен тренировать дальше, в клубной карьере он был хорош», - поведал Губерниев в интервью «Рейтингу Букмекеров».

Сёмин занимал пост главного тренера команды из Ростова-на-Дону с начала августа. Он пришел в клуб в качестве замены Валерию Карпину.

«Ростов» набрал всего шесть очков после восьми туров и занимает 14 позицию в таблице российской Премьер-лиги. В воскресенье, 26 сентября, команда встретится с «Ахматом». Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.