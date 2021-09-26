Талалаев: «Когда подходим с такой ответственностью, с такой отдачей, с такими эмоциями, результат всегда позитивный»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (2:1).

- Хотел пожелать удачи молодому тренеру. Я сам просто в «Ростове» начинал. У меня также были тяжелые игры и тяжелые поражения, поэтому я хочу ему пожелать успехов как и всей команде «Ростов».

А по игре мне очень понравилось, как играла моя команда, мы выпустили состав, который был наиболее трансформируемый под различные тактические варианты соперника. Выпустили всех игроков, кто мог перестраиваться под тактические схемы, потому что не очень понимали, что нам предложит «Ростов». Времени на адаптацию потратили совсем немного. С 15-й минуты владели преимуществом, управляли игрой, забили хорошие мячи. Мне показалось, что мы могли забить еще один мяч. При этом по отдаче, наверное, по желанию были две равные команды на поле. «Ростов» отдал все силы, это продолжалось на протяжении всех минут. Более того, в концовке, когда мы выпустили молодых игроков, они забили этот гол, который немного нервозности внес в нашу игру. На то они и молодые, что имеют право ошибаться. Главное, чтобы это не были фатальные ошибки.

- За сутки до игры в «Ростове» сменился тренер. Это всегда стрессовая ситуация. Насколько для вас это что-то изменило в подготовке к игре?

- Мы на всякий случай готовились к различным тактическим вариантам. Изменение пришло из ниоткуда, мы пристально следим за всеми командами, у «Ростова» очень хорошая молодежная команда. Мы просмотрели стандарты, которые именно молодежная команда «Ростова» разыгрывает, готовились к ним на всякий случай. Что касается возможности преподнести что-то новое, на сегодняшний момент мне кажется, что у тренерского штаба «Ростова» и у нас просто нет оптимальных возможностей из-за травм лидеров, которые именно своим классом определяют разницу. Соперникам больше всего приходится надеяться на командную игру. Поэтому чего-то такого нового увидеть… То, что перестроения были, сначала 5 защитников, потом на 4-3-3, а в конце мне показалось вообще 4-4-2, к этому морально и тактически мы были готовы.

Мне нравится, как подошли к игре мои ребята. Когда мы подходим с такой ответственностью, с такой отдачей, с такими эмоциями, то, как правило, результат всегда позитивный. Качество игры, безусловно, надо улучшать, реализация моментов хромает.

- Забив второй мяч, «Ахмат» больше стал играть по счету, или это «Ростов» стал поддавливать в течение игры?

- Смотрите, забив второй мяч, мы понимали, что «Ростов» пойдет в атаку, потому что они тоже прижаты к стенке, поэтому мы выпустили игроков, которые лучше играют на пространстве, по нашему мнению: Себаи, Карапузов и на еще одну бровку. Но я о том, что мы предполагаем, а бог располагает. Еще раз, после перехода с искусственного поля, где мы играли на Кубке, эти ребята сыграли определенное время и не были такими свежими и резкими. Поэтому на свободном пространстве я у нас не увидел преимущества. Когда счет был 2:0, у нас было несколько быстрых атак, но мы их не реализовали, хотя хороший был шанс у Карапузова, и особенно Быстрова, и Семёнова со стандарта. Я думаю, что если бы мы забили в этот момент третий гол, то игра была бы сделана. Но опять же, «Ростов» прикладывал все усилия, создавал сложности, более агрессивно играл в прессинг в концовке второго тайма, не давал нам спокойно выходить в быстрые атаки. Большинство передач были в зону, а не конкретным футболистам. Здесь игра шансов. «Ростов» забил, 2:1, и было много нервов в конце.