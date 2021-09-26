Карпин и Сёмин ушли, а зона вылета осталась: «Ростов» с Тедеевым и пенкой Песьякова пострадал дома от «Ахмата»

В первом матче после ухода из клуба Юрия Сёмина «Ростов» играл дома с «Ахматом».

После пандемийного перерыва в марте-июне прошлого года дела «Ростова» стали идти хуже. Попав по инерции в Лигу Европы и быстренько оттуда вылетев, донской клуб туда уже не вернулся. В предыдущем сезоне ростовчане исполняли роль середняков, а теперь опустились до уровня аутсайдеров. В первых двух турах была непонятная ситуация с Карпиным, который пытался усидеть на двух стульях, совмещая посты. Потом он всё-таки ушёл из клуба, и спасать «Ростов» доверили опытнейшему Юрию Сёмину. Но не срослось у Палыча на Дону, и накануне матча с «Ахматом» было объявлено о его отставке. Видимо, последней каплей стало поражение в Кубке России в областном дерби от «Чайки» и досрочный вылет из этого турнира. Было объявлено, что исполнять обязанности главного тренера «Ростова» по крайней мере в матче против «Ахмата» будет Заур Тедеев, тренировавший молодёжку дончан. Интересно, что опыт Премьер-лиги как тренер он уже имел: «Ростов» проиграл в приснопамятном матче «Сочи» со счётом 1:10 как раз под его руководством.

Что касается «Ахмата», то он стартовал в чемпионате неплохо, а потом стал постепенно скатываться вниз. Но до зоны стыков и тем более до зоны прямого вылета, где обосновался «Ростов», грозненцы не дошли. В принципе, они практически всё время с 2008 года обитают в середине таблицы либо чуть ниже, еврокубки пока являются для них несбыточной мечтой. Но Талалаев работает в «Ахмате» явно успешнее, чем его предшественник Шалимов. Конкретно к отчётному матчу команда из чеченской столицы подходила на фоне двух подряд поражений и не хотела терпеть третье. Первый тайм прошёл при большом игровом преимуществе гостей, а у хозяев атака по сути не существовала как класс. В отсутствие травмированного яркого дриблёра Бериши «ахматовцы» сделали ставку на дальние удары – и не прогадали. Тимофеев и Конате не пробили с дистанции Песьякова, плюс Конате – ещё и головой с близкого расстояния. Но Песьяков вспомнил, как пропускал решающий гол в дерби «Спартак» – ЦСКА в ноябре 2009 года. На этот раз он сработал похожим образом: вроде отразил высокий дальний выстрел Лысцова, но всё равно не перекрыл мячу путь в створ.

Казалось, что главные цифры на табло 0:2 станут для хозяев приговором. В первой пятиминутке второго тайма Алмквист неаккуратно сыграл в своей штрафной на подаче, выставив в сторону руку, в которую попал мяч после скидки соперника. Василию Казарцеву, чтобы назначить пенальти, потребовался видеоповтор. Игорь Коновалов реализовал одиннадцатиметровый в левый нижний угол – Песьяков совсем не угадал, в какую сторону нужно падать. На исходе часа игры счёт должен был становиться крупным, но Быстров откровенно простил «Ростов», пальнув по воробьям с детского расстояния. Дончанам было уже особо нечего терять, и они взяли территориальное преимущество в свои ноги. Возле семидесятой минуты «жёлто-синие» всё же громыхнули двумя моментами: Гудиев вытащил из девятки укол Пояркова, а Комличенко после прохода Алмквиста поразил штангу. Потом ещё Осипенко после стандарта ткнул мяч ногой в руки Гудиева, ну а в добавленное время Полоз забил-таки головой с подачи Алмквиста (1:2). Слишком поздно хозяева всполошились в этой встрече. Первый матч за последние два сезона в роли главного тренера «Ростова» вышел для Заура Тедеева комом.

Кирилл Иванцов