Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 268 Комментарии
Премьер-лига

Карпин и Сёмин ушли, а зона вылета осталась: «Ростов» с Тедеевым и пенкой Песьякова пострадал дома от «Ахмата»

26 Сентября 2021 • 18:29 Комментировать
Ростов
1:2
Ахмат
окончен

В первом матче после ухода из клуба Юрия Сёмина «Ростов» играл дома с «Ахматом».

Протокол игры  
Ростов 1:2 Ахмат
    36' Лысцов Виталий (0:1)
    53' Коновалов Игорь (0:2)
(1:2) Полоз Дмитрий 90'    
Песьяков Сергей Баштуш Бартоломеу Хаджикадунич Деннис   46' (Мелёхин Виктор (   46'   71') Осипенко Максим Терентьев Денис   57' (Комличенко Николай (   57') Фольмер Кирилл   46' (Полоз Дмитрий (   46') Глебов Данил Жигович Армин   79' (Мамаев Павел (   79') Поярков Николай   78' Алмквист Понтус Соу Али   57' (Сухомлинов Данила (   57')
Запасные: Лангович Андрей Тугарев Роман Калинин Игорь Мухин Александр Бабурин Егор Турищев Максим Рудаков Максим
Гудиев Виталий Уциев Ризван Лысцов Виталий Семёнов Андрей   29' Быстров Марат Уткин Даниил   74'   79' (Иналкаев Абубакар (   79') Тимофеев Артём Харин Евгений   72'   79' (Пуцко Александр (   79') Коновалов Игорь   90' (Ибишев Турпал-Али (   90') Полярус Артём   64'   66' (Карапузов Владислав (   66') Конате Мохамед II   43'   65' (Себаи Сенин (   65')
Запасные: Адуев Амир Кадыров Абубакар Архипов Артём Садулаев Лечи Мелихов Александр
26 сентября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

После пандемийного перерыва в марте-июне прошлого года дела «Ростова» стали идти хуже. Попав по инерции в Лигу Европы и быстренько оттуда вылетев, донской клуб туда уже не вернулся. В предыдущем сезоне ростовчане исполняли роль середняков, а теперь опустились до уровня аутсайдеров. В первых двух турах была непонятная ситуация с Карпиным, который пытался усидеть на двух стульях, совмещая посты. Потом он всё-таки ушёл из клуба, и спасать «Ростов» доверили опытнейшему Юрию Сёмину. Но не срослось у Палыча на Дону, и накануне матча с «Ахматом» было объявлено о его отставке. Видимо, последней каплей стало поражение в Кубке России в областном дерби от «Чайки» и досрочный вылет из этого турнира. Было объявлено, что исполнять обязанности главного тренера «Ростова» по крайней мере в матче против «Ахмата» будет Заур Тедеев, тренировавший молодёжку дончан. Интересно, что опыт Премьер-лиги как тренер он уже имел: «Ростов» проиграл в приснопамятном матче «Сочи» со счётом 1:10 как раз под его руководством.

Что касается «Ахмата», то он стартовал в чемпионате неплохо, а потом стал постепенно скатываться вниз. Но до зоны стыков и тем более до зоны прямого вылета, где обосновался «Ростов», грозненцы не дошли. В принципе, они практически всё время с 2008 года обитают в середине таблицы либо чуть ниже, еврокубки пока являются для них несбыточной мечтой. Но Талалаев работает в «Ахмате» явно успешнее, чем его предшественник Шалимов. Конкретно к отчётному матчу команда из чеченской столицы подходила на фоне двух подряд поражений и не хотела терпеть третье. Первый тайм прошёл при большом игровом преимуществе гостей, а у хозяев атака по сути не существовала как класс. В отсутствие травмированного яркого дриблёра Бериши «ахматовцы» сделали ставку на дальние удары – и не прогадали. Тимофеев и Конате не пробили с дистанции Песьякова, плюс Конате – ещё и головой с близкого расстояния. Но Песьяков вспомнил, как пропускал решающий гол в дерби «Спартак» – ЦСКА в ноябре 2009 года. На этот раз он сработал похожим образом: вроде отразил высокий дальний выстрел Лысцова, но всё равно не перекрыл мячу путь в створ.

Казалось, что главные цифры на табло 0:2 станут для хозяев приговором. В первой пятиминутке второго тайма Алмквист неаккуратно сыграл в своей штрафной на подаче, выставив в сторону руку, в которую попал мяч после скидки соперника. Василию Казарцеву, чтобы назначить пенальти, потребовался видеоповтор. Игорь Коновалов реализовал одиннадцатиметровый в левый нижний угол – Песьяков совсем не угадал, в какую сторону нужно падать. На исходе часа игры счёт должен был становиться крупным, но Быстров откровенно простил «Ростов», пальнув по воробьям с детского расстояния. Дончанам было уже особо нечего терять, и они взяли территориальное преимущество в свои ноги. Возле семидесятой минуты «жёлто-синие» всё же громыхнули двумя моментами: Гудиев вытащил из девятки укол Пояркова, а Комличенко после прохода Алмквиста поразил штангу. Потом ещё Осипенко после стандарта ткнул мяч ногой в руки Гудиева, ну а в добавленное время Полоз забил-таки головой с подачи Алмквиста (1:2). Слишком поздно хозяева всполошились в этой встрече. Первый матч за последние два сезона в роли главного тренера «Ростова» вышел для Заура Тедеева комом. 

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Чемпионат России РПЛ Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Динамо Москва 2:0 Рубин
окончен Ростов 1:2 Ахмат
26.09  19:00 Краснодар ... Сочи 2.2 3.4 3.45
27.09  17:00 Урал ... Арсенал Тула 2.6 3.1 3
27.09  19:00 Нижний Новгород ... ЦСКА Москва 5.3 3.7 1.72
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Сентября
18:54 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Будем пытаться оставить «Краснодар» без мяча»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев: «Опустились, чтобы было меньше риска, и не бежали вперед, после второго гола особенно»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Карпин и Сёмин ушли, а зона вылета осталась: «Ростов» с Тедеевым и пенкой Песьякова пострадал дома от «Ахмата»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Лысцов забил «Ростову» примерно с 35 метров - видео видео
17:16 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» вырвалось на второе место - видео видео
17:08 · Россия. Премьер-лига
Новиков допускает победу «Динамо» в РПЛ
16:31 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «То, что я заметил, парни в нормальном, на мой взгляд, состоянии»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Мы привыкли, готовимся, ни на что не жалуемся, по мне, если бы не травмы…»
16:16 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Рубина» Веретенников: «Пропущенные мячи - следствие наших ошибок»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Варела: «Динамо» провело отличный матч, причём с точки зрения обороны и атаки» 1
16:02 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» - «Ахмат» - 1:2 (завершён)
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв назвал Понсе «пижоном»
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Стюард сделал замечание помощникам Слуцкого в перерыве
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Супруга Карпина обратилась к фанатам «Ростова»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Рубина» Веретенников: «Никакого преимущества матч «Динамо» на неделе нам не даёт»
Все новости
Рекомендуем