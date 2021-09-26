​Супруга Карпина обратилась к фанатам «Ростова»

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья сделала публикацию на своей страничке в «Инстаграме». В подписи к фотографии она призвала болельщиков поддержать «Ростов» в этот непростой для команды период.

«Очень прошу вас не отворачиваться от команды! Не бросать ребят! Кто, если не мы?» - написала Дарья Карпина среди прочего.

На текущую минуту «Ростов» располагается в зоне прямого вылета из Премьер-лиги. В начале сезона тренерский мостик команды покинул Валерий Карпин (перешёл в сборную России), а в минувшую субботу – Юрий Сёмин.

В воскресенье «Ростов» сыграет против «Ахмата» на своём поле.