Ионов: «Что-то пошло не так после пропущенного гола»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Зенит» (2:2) Алексей Ионов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Конечно, мы расстроены, что не удалось победить, забили быстрый гол, контролировали игру. Но вели 2:0 и нельзя было упускать это преимущество в два мяча. Очень обидно, что упустили такую победу.

- Скамейка «Зенита» и «Краснодара» - сегодня разные вещи. Что скажете по физической готовности? Есть ощущение, что команды немного не хватает в физике?

- Возможно, не знаю. Возможно, где-то подсели в конце. «Зенит» стал больше и агрессивнее играть, мы начали терять контроль над игрой. Первый гол, который пропустили, и потом…

- В перерыве говорили о том, что «Зенит» будет интенсивно играть и наращивать темп? О чем говорили? Что говорил перед вторым таймом Виктор Ганчаренко?

- Что нужно добавить. Мы понимали, что «Зенит» будет агрессивнее играть, и что нам нужно прибавлять. Хорошо, что мы в начале второго тайма забили второй гол. Нужно было продолжать, разберемся после игры. Нам скажут об ошибках.

- С каким «Зенитом» легче играть - с тем, что был в первом тайме, или во втором после четырех замен?

- Не знаю, что-то пошло не так после пропущенного гола. Может быть, чуть раньше. Игра давалась нам, все шло по нашему сценарию, вели игру.

- Вы не пытались удержать?

- Нет, старались играть. Вышли на второй тайм, чтобы увеличить темп и преимущество, а дальше играть в тот футбол, в который мы играли. Ни в коем случае не останавливаться.

- После потери мяча «Зенитом» вам нужно было открываться в зоны? Фактически в недодачу ничего не получали?

- Старался после потери мяча искать зоны, пространство, чтобы туда получить мяч и оттуда обострять. Второй гол? Увидел, мне сразу отдали хороший пас, спасибо за это.

- Сейчас те требования, которые выдвигает Виктор Ганчаренко, соответствуют готовности команды?

- Да, я думаю, сегодня это было видно и заметно, когда начали играть, какой темп, агрессия и настрой.

- Вот это очко после трех поражений с точки зрения психологии - это плюс, это важно или все-таки жаль, что вели 2:0 и упустили победу?

- Мы работаем, чтобы выбраться из той ситуации, только сплоченно совместной работой выберемся. Мы, конечно, хотели победить, но получили одно очко. Конечно, команда расстроена. Мы были заряжены выиграть, все было для этого, все складывалось.