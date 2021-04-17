​Выбежавший на поле фанат приставал к Азмуну

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17 Апреля 2021, 20:47,
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В игре двадцать шестого тура российского чемпионата между «Краснодаром» и «Зенитом» произошёл неприятный инцидент. В какой-то момент на поле вырвался болельщик. Хулиган приставал к форварду питерской команды Сердару Азмуну, но очень скоро сотрудники безопасности вмешались.
Следить за концовкой поединка между «Краснодаром» и «Зенитом» можно на страницах LiveResult в подробной трансляции в текстовом формате.
«Зенит» является лидером турнирной таблицы чемпионата России. Команда Сергея Семака имеет хорошие шансы завоевать чемпионский титул третий год подряд.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Краснодар, Сердар Азмун