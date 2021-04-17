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​Выбежавший на поле фанат приставал к Азмуну

17 Апреля 2021, 20:47,

В игре двадцать шестого тура российского чемпионата между «Краснодаром» и «Зенитом» произошёл неприятный инцидент. В какой-то момент на поле вырвался болельщик. Хулиган приставал к форварду питерской команды Сердару Азмуну, но очень скоро сотрудники безопасности вмешались.

Следить за концовкой поединка между «Краснодаром» и «Зенитом» можно на страницах LiveResult в подробной трансляции в текстовом формате.

«Зенит» является лидером турнирной таблицы чемпионата России. Команда Сергея Семака имеет хорошие шансы завоевать чемпионский титул третий год подряд.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Краснодар, Сердар Азмун
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