​Выбежавший на поле фанат приставал к Азмуну

В игре двадцать шестого тура российского чемпионата между «Краснодаром» и «Зенитом» произошёл неприятный инцидент. В какой-то момент на поле вырвался болельщик. Хулиган приставал к форварду питерской команды Сердару Азмуну, но очень скоро сотрудники безопасности вмешались.

Следить за концовкой поединка между «Краснодаром» и «Зенитом» можно на страницах LiveResult в подробной трансляции в текстовом формате.

«Зенит» является лидером турнирной таблицы чемпионата России. Команда Сергея Семака имеет хорошие шансы завоевать чемпионский титул третий год подряд.