Сергей Иванов обслужит матч «Краснодар» - «Зенит»

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14 Апреля 2021, 10:55,
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Пресс-служба РФС опубликовала список судейских назначений на поединки 26-го тура чемпионата России. Центральную встречу между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
На матче «Локомотив» - «Ростов» отработает Михаил Вилков, а на поединок между «Спартаком» и «Уфой» получил назначение Виталий Мешков.
После 25-ти туров российской Премьер-лиги «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на семь баллов. Тройку лидеров замыкает столичный «Локомотив», в активе которого 46 очков.
Назначение судей на матчи 26-го тура Тинькофф РПЛ.— РФС (@rfsruofficial) April 14, 2021
Сергей Иванов рассудит «Краснодар» и «Зенит». pic.twitter.com/SbJF6S8zPc
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Краснодар, Сергей Иванов