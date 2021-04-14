Сергей Иванов обслужит матч «Краснодар» - «Зенит»

Пресс-служба РФС опубликовала список судейских назначений на поединки 26-го тура чемпионата России. Центральную встречу между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

На матче «Локомотив» - «Ростов» отработает Михаил Вилков, а на поединок между «Спартаком» и «Уфой» получил назначение Виталий Мешков.

После 25-ти туров российской Премьер-лиги «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Спартак» на семь баллов. Тройку лидеров замыкает столичный «Локомотив», в активе которого 46 очков.