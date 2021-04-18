Герасимец: «Уверен на сто процентов, что «Зенит» не упустит чемпионство»

Футбольный эксперт Сергей Герасимец поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:2).

- Потеря очков «Зенитом» стала для вас неожиданностью?

- Я бы не говорил про потерю очков. Я бы по-другому сказал - питерцы спасли одно очко. Перед игрой многие специалисты сходились во мнении, что «Зенит» легко победит. Но я так не считал. Во-первых, смена тренера. Первая игра под руководством Ганчаренко была неудачной. За неделю этот тренер психологически мог привести «Краснодар» в другое состояние. Мы это и увидели на поле. Да и состав у южан сильный. Поэтому для меня не стало неожиданностью, что «быки» дали бой. А вот «Зенит» подошёл к игре не в самом лучшем состоянии. Это меня немного удивило. Получилась ситуация, что питерцам очки нужны, потому что они борются за чемпионство, а хозяевам ничего не надо. Но на деле больше хотел тот, кому ничего не надо.

- Может «Зенит» уже поверил в чемпионство?

- И этот фактор наверняка тоже был. Семь очков отрыва, и все другие команды борются только за второе место. Мало кто сомневается в чемпионстве «Зенита». Этот фактор сыграл свою роль. Тренерам сложно убеждать футболистов, поэтому мы и увидели такую неоднозначную игру в их исполнении.

- Вы допускаете новые очковые потери от «Зенита», если у него сейчас такая психология?

- Команда чудом спасла очко, и выводы будут сделаны. А потери очков будут, когда «Зенит» станет чемпионом. Первое место он уже не упустит. Там такой календарь, что их просто негде терять.

-То есть вы спокойны за чемпионство?

- Уверен на сто процентов, что «Зенит» не упустит чемпионство.

- Замены сыграли решающую роль, потому что скорости у «Зенита» возросли, и хозяева стали уставать?

- Конечно. Тренерский штаб «Зенита» по прошлым матчам никаких выводов из состояния игроков не сделал. В последнем матче с «Сочи» было видно, что Дзюба тяжеловат из-за заезженности в сборной. Три матча подряд по 90 минут. Поэтому свежести нет.

- А игру Малкома как оцените?

- Малком тоже выглядел неубедительно, а изменений в составе не произошло. Вот мы и увидели, что Дзюба был незаметен, Малком тоже ничем себя не проявил. Кузяев тоже далёк от оптимального состояния. Эти факторы не могли не сказаться. А «Краснодар» воспарял с приходом нового тренера. Им терять нечего. В эмоциональном плане он намного превосходил «Зенит».

- Семак тактически переиграл Ганчаренко, как считаете?

- Семак показал хорошее управление командой. Когда вы последний раз видели, чтобы тренер делал сразу четыре замены? И эти замены изменили игру. Тут я бы выделил Мостового, который и в предыдущих матчах блестяще выглядел. Команда преобразилась. А Ганчаренко, наоборот, с заменами не угадал. Поэтому и получилось неожиданная концовка, в которой «Зенит» спас очко.

- Можно ли сказать, что «Краснодар» сам испортил себе картину, если смотреть на пропущенные мячи, ведь в первом случае ошибся Сафонов, а во втором Шапи потерял мяч, что и привело ко второму голу?

- Согласен. В первом случае была грубейшая ошибка вратаря. А сколько раз он выручал? Но это грубая ошибка, и этот мяч вернул «Зенит» в игру. Дальше питерцев было не остановить. Во втором случае можно говорить об ошибке Шапи, но ведь там питерцы прессинговали. Они пошли в отбор, отняли мяч. Ганчаренко не угадал с заменами. Выход Шапи не то что не усилил игру, а привел к потере очков «Краснодаром». Но без ошибок не бывает, и это следствие активной игры.

Елена Григорьевская