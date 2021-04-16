Деменко: «Если Василий Березуцкий придёт в «Краснодар», то получится хороший тандем с Ганчаренко»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал возможный приход Василия Березуцкого в тренерский штаб «быков» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Наверное, не просто так Василий ушёл из ЦСКА. Значит, он хотел уйти, не знаю, по какой причине. Я думаю, что это в какой-то степени вызов для Василия. Хоть он и не так много времени проработал с Ганчаренко, но, видимо, характерами они сошлись. Виктору Ганчаренко нужен в штабе тот человек, который будет ему помогать. Он прекрасно понимает, что Вася - человек опытный, с именем, поэтому его помощь не будет лишней. Я думаю, что если Василий придет в «Краснодар», то получится хороший тандем», - сказал Деменко.