Семак объяснил отсутствие изменений в составе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Четыре победы подряд у вас. В этом сезоне еще не было серий, чтобы «Зенит» выиграл пять матчей подряд. Можно ли говорить, что футбол «Зенита» сейчас близок к идеальному?

- Нет, конечно. Победы - это хорошо, все команды теряют очки в разное время, поэтому есть и победные серии, есть и матчи, где мы не смогли добиться победы. Надеемся, что все будет по завершению чемпионата.

- Вы сегодня не поменяли ни одного человека по сравнению с составом против «Сочи». Я так понимаю, что вы остались удовлетворены качеством игры против «Сочи»?

- Есть нюансы, которые нам, тренерскому штабу, не понравились. Мы посмотрим реакцию игроков в плане исправления ошибок, которые были. Что касается атакующих действий, в этом отношении сыграли нормально, создавали моменты. Поэтому решили оставить тот же состав.

- То есть, Чистяков вас тоже удовлетворил на позиции центрального защитника вместо Ловрена?

- Да.

- Вы признавались в интервью, что приятельствуете с Виктором Ганчаренко и даже иногда созваниваетесь. Давно ли созванивались, как готовитесь к противостоянию против хорошего приятеля?

- Я думаю, личные отношения здесь не имеют никакого значения. Здесь что я, что Ганчаренко готовимся играть против команды «Зенит» или за «Зенит». Все прекрасно друг друга знают, поэтому обычная игра, как и другие.