Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Краснодар» и «Зенит» объявили составы

17 Апреля 2021, 17:50,

Воскресную программу двадцать шестого тура российского чемпионата будет закрывать битва «Краснодара» и «Зенита». Стартовый свисток футболисты команд услышат в семь часов вечера по московскому времени.

Наставник краснодарских «быков» Виктор Ганчаренко включил в стартовый состав своей команды таких игроков: Сафонов, Смольников, Газинский, Петров, Мартынович, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон.

Рулевой лидирующих в РПЛ питерцев Сергей Семак, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Лунёв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Малком, Азмун.

Следить за развитием событий в этом матче можно будет в подробной трансляции в текстовом формате.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Краснодар
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