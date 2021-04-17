​«Краснодар» и «Зенит» объявили составы

Воскресную программу двадцать шестого тура российского чемпионата будет закрывать битва «Краснодара» и «Зенита». Стартовый свисток футболисты команд услышат в семь часов вечера по московскому времени.

Наставник краснодарских «быков» Виктор Ганчаренко включил в стартовый состав своей команды таких игроков: Сафонов, Смольников, Газинский, Петров, Мартынович, Ионов, Классон, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон.

Рулевой лидирующих в РПЛ питерцев Сергей Семак, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Лунёв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Малком, Азмун.

Следить за развитием событий в этом матче можно будет в подробной трансляции в текстовом формате.